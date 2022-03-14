МИД РФ: Нет оснований для отправки миротворцев ООН на Украину

Министерство иностранных дел заявило об отсутствии оснований для отправки миротворцев ООН на территорию Украины.
«Данный вопрос [отправки миротворцев ООН на Украину] на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит», — цитирует 14 марта РИА Новости заявление директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.
По его словам, в МИД РФ не видят оснований для такого шага, так как «ситуация полностью контролируется вооруженными силами России».
Ильичев заверил, что дальнейшее развитие ситуации на Украине будет зависеть от «готовности украинской стороны на поиск компромиссов».