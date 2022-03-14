МИД РФ: Нет оснований для отправки миротворцев ООН на Украину

Министерство иностранных дел заявило об отсутствии оснований для отправки миротворцев ООН на территорию Украины.



«Данный вопрос [отправки миротворцев ООН на Украину] на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит», — цитирует 14 марта РИА Новости заявление директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.



По его словам, в МИД РФ не видят оснований для такого шага, так как «ситуация полностью контролируется вооруженными силами России».

