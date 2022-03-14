Австралия ввела новые санкции — против Миллера, Абрамовича и других физлиц

«Правительство Австралии сегодня объявляет о новых санкциях в отношении 33 российских олигархов, видных бизнесменов и ближайших членов их семей», — цитирует 14 марта « Интерфакс » заявление главы МИД Австралии Марис Пейн, опубликованное на сайте ведомства.

«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия», — говорится в заявлении.



До этого Австралия уже вводила санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, руководства МВД, Минобороны, МИД и других лиц, а также заморозила международные резервы Центробанка России.



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