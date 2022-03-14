Австралия ввела новые санкции — против Миллера, Абрамовича и других физлиц

Правительство Австралии вводит новые санкции против России, они касаются 33 физических лиц.
«Правительство Австралии сегодня объявляет о новых санкциях в отношении 33 российских олигархов, видных бизнесменов и ближайших членов их семей», — цитирует 14 марта «Интерфакс» заявление главы МИД Австралии Марис Пейн, опубликованное на сайте ведомства.
Среди попавших под санкции — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, председатель ПАО «Транснефть» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия», — говорится в заявлении.
До этого Австралия уже вводила санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, руководства МВД, Минобороны, МИД и других лиц, а также заморозила международные резервы Центробанка России.
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