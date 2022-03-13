МВФ ждет глубокой рецессии в России, а мировой кризис не пророчит

Мирового финансового кризиса из-за событий на Украине не ожидается, но санкции могут привести к глубокой рецессии в России, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.



«Санкции довольно жестко влияют на российскую экономику. Мы ожидаем глубокой рецессии в России», — цитирует интервью Георгиевой 13 марта ТАСС.

При этом предпосылок к глобальному кризису из-за ситуации нет, считает она:

«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой» (цитата по 1prime).