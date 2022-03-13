FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

МВФ ждет глубокой рецессии в России, а мировой кризис не пророчит

8
Печать

Мирового финансового кризиса из-за событий на Украине не ожидается, но санкции могут привести к глубокой рецессии в России, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Санкции довольно жестко влияют на российскую экономику. Мы ожидаем глубокой рецессии в России», — цитирует интервью Георгиевой 13 марта ТАСС.

При этом предпосылок к глобальному кризису из-за ситуации нет, считает она:

«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой» (цитата по 1prime).

Несколько дней назад глава МВФ заявил, что дефолт в России больше не является «маловероятным событием». На что пресс-секретарь российского президента заявил об отсутствии условий для дефолта в стране.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

274488045
Не важно это всё. Важно чтобы люди имели хорошие условия жизни, могли делать сбережения, отдыхали, а ресурсы у русских покупали по рыночным ценам.
SERGEY111
Готовит почву для будущих поставок гуманитарки .
sench99
Пошли на фиг!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний