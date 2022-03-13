В Петербурге прощаются с Prisma, покупатели уносят последние товары

Корреспондент «Фонтанки» зашел в один из таких 13 марта и обнаружил наполовину пустые прилавки. Оставшиеся товары разбирают немногочисленные посетители, остальные — уносят мерчандайзеры.
«13 марта — последний рабочий день нескольких супермаркетов нашей сети: «Владимирский», «У Красного моста», «Светлановский» и «Варшавский экспресс». О датах закрытия остальных магазинов сообщим позже — пока они продолжают работать по своему графику», — сообщили в пресс-службе сети. https://vk.com/prisma?w=wall-44893832_50417
4 марта «Фонтанка» писала, что финский концерн S-Group, управляющий сетью Prisma и отелями Sokos, решил закрыть всю операционную деятельность в Петербурге «в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде». В компании сообщили, что позаботятся о сотрудниках и обеспечат все необходимые выплаты в соответствии с законодательством.
автор Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
S-Group работает на российском рынке с 2006 года. По данным СПАРК, в 2020 году выручка сети Prisma составила 8 млрд рублей, чистый убыток — 350 млн рублей. Выручка отелей ООО «Сокотель», управляющего отелями Sokos, в 2020 году составила 801,5 млн рублей, чистый убыток — 700 млн рублей. Данных за 2021 год пока нет.