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Участник переговоров с Украиной заявил о существенном прогрессе

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Член российской делегации на переговорах с Украиной и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе, который может перерасти в подписание документов.

«По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — цитирует 13 марта Слуцкого РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делегации РФ и Украины провели серию переговоров по видеосвязи.

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