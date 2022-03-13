Участник переговоров с Украиной заявил о существенном прогрессе

Член российской делегации на переговорах с Украиной и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе, который может перерасти в подписание документов.



«По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — цитирует 13 марта Слуцкого РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делегации РФ и Украины провели серию переговоров по видеосвязи.