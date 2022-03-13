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5 вредных продуктов, которые на самом деле полезны

Реабилитируем попкорн, майонез и еще кое-что

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В картошке, жаренной в ведре масла, искать пользу, конечно, не приходится, но некоторые «вредные» продукты удивят вас своими свойствами
В картошке, жаренной в ведре масла, искать пользу, конечно, не приходится, но некоторые «вредные» продукты удивят вас своими свойствамиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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Диетологи часто вспоминают слова Парацельса о том, что «всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Но есть такие продукты, которые считаются однозначно вредными. Вряд ли вы станете спорить, что в майонезе нет ничего полезного, а мороженое — всего лишь десерт, которого много не съешь. Но давайте присмотримся к этим и другим продуктам немного внимательнее и попробуем найти в них что-то хорошее.

Сливочное масло

Сливочного масла много не съешь — жирно и вредно. Вредно — за счет трансжиров и холестерина. Из-за них сливочное масло даже записали в провокаторы ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но исследования показали, что, несмотря на присутствие тяжелых насыщенных жиров, в сливочном масле есть легкие для усвоения жирные кислоты, а небольшое количество масла в рационе повышает уровень «хорошего» холестерина. Если соблюдать границы разумного, от сливочного масла можно получить пользу.

Сливочное масло может оказаться полезнее, чем вы думали
Сливочное масло может оказаться полезнее, чем вы думалиВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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— Доказано, что холестерин на самом деле необходим организму, — говорит врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева. — Он регулирует проницаемость мембран клеток, участвует в синтезе гормонов и т. д. Сливочное масло содержит холестерин, хотя в гораздо меньших дозах, чем, например, яичные желтки. С пищей поступает довольно мало холестерина, в то время как организм самостоятельно синтезирует ежедневно до 2 граммов этого вещества. Если резко отказаться от холестеринсодержащих продуктов, происходит резкий скачок синтеза холестерина в организме. Поэтому считается более правильным соблюдать разумную норму и быть особенно внимательными тем, кто уже страдает заболеваниями сердца и сосудов.

Ольга Аришева — врач-гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук.

Кроме того, у сливочного масла богатый состав: каротин, витамин D, токоферолы. Витамин D синтезируется под воздействием солнца, но во многих регионах его не хватает, из-за чего в организме может развиться дефицит. Этот витамин важен для усвоения кальция и крепкого иммунитета, поэтому также его необходимо получать с пищей. Токоферолы — это антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов. Также они замедляют старение организма.

В умеренных количествах сливочное масло полезно большинству мужчин, женщин и детей. Людям же с повышенным уровнем холестерина в крови стоит снизить потребление масла до минимума.

Лучше, если продукты, содержащие насыщенные жиры, будут поступать в организм не натощак и с обилием клетчатки — различной зелени и овощей.

Попкорн

По сути попкорн — это та же кукуруза. Его и готовят-то из созревших зерен. Если вы будете делать попкорн дома, то вряд ли станете добавлять в него химикаты, поэтому и все полезные свойства будут идентичны тем, что были у кукурузы.

По данным Современной научно-технологической академии, попадая в организм человека, кукурузные волокна действуют как щетка, очищая ЖКТ. Также попкорн насыщает органы витаминами категории В и клетчаткой, помогает бороться с ожирением. А еще попкорн отлично утоляет голод, несмотря на низкую калорийность. Поэтому его можно есть тем, кто собирается немного похудеть.

Полезные свойства попкорна
Полезные свойства попкорнаВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Кроме того, попкорн содержит полезные для организма антиоксиданты, а также полифенолы, которые являются действенной профилактикой болезней сердца и сосудов, онкологии.

Правда, все положительные свойства попкорна актуальны только для натурального продукта без ароматизаторов, жира, усилителей вкуса и прочих добавок.

Майонез

Магазинный майонез — один из лидеров списков вредных продуктов. Но стоит приготовить его самостоятельно, как он становится немного полезнее.

В чем может быть польза майонеза
В чем может быть польза майонезаВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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— Свежий и самый настоящий майонез можно приготовить из банальных куриных желтков или перепелиных яиц, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Это взбитый желток, немного горчицы, можно добавить соевый соус, чтобы не подсаливать. И обязательно сок лимона для кислинки. Всё это взбивается блендером на больших оборотах, и вливается тонкой струйкой оливковое масло. Особенность такого майонеза: сделал — съел. Его не готовят на месяц вперед.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

В домашнем майонезе содержатся витамины А, D, E, K, РР, С и комплекс витаминов В, которые повышают иммунитет и нормализуют обмен веществ. Всё это благодаря содержащимся в домашнем майонезе маслу и яйцам. Также благодаря яичному белку домашний соус получает важные аминокислоты, а оливковое масло улучшает пищеварение и помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином. Уксус или лимонный сок в составе майонеза являются «кислым» веществом. При пониженной кислотности желудка это помогает процессам пищеварения, а в чистом виде даже отбеливает эмаль зубов.

Но при всевозможных плюсах майонез никак нельзя назвать едой на каждый день. Его нужно грамотно встраивать в общую концепцию рациона, учитывая калорийность суточного рациона и соотношение белков, жиров и углеводов.

Картофель

Синий, фиолетовый, белый, желтый — запутаться в разновидностях картофеля проще простого. Но чем они отличаются? Вы, наверное, и сами не раз замечали, что одни картофелины развариваются быстрее, а другие остаются крепышами, сколько их ни готовь. Есть даже специальные сорта, которые отправляют во фритюр и на заморозку. Но, кроме того, разновидности корнеплода могут значительно отличаться по количеству крахмала, составу витаминов и минералов.

В фиолетовом картофеле с темной мякотью повышенное содержание антиоксидантов. Такие клубни рекомендуют есть в экологически неблагоприятных регионах, они полезны даже для профилактики онкозаболеваний.

Картофель и его полезные свойства
Картофель и его полезные свойстваВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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В той картошке, которая разваривается лучше остальных (обычно это желтые сорта), много крахмала, и она полезна для людей с недостаточным весом. А если вы хотите похудеть, для диеты лучше подойдут более крепкие красные сорта.

Картофель очень хорошо насыщает, причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению. Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию. В 100 г картофеля содержится 500 мг калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).

Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.

Мороженое

Здесь главное правильно выбрать мороженое. В сорбетах и фруктовых льдах пользы точно искать не приходится, а вот пломбир без добавок может быть не просто сладким угощением. В нем содержатся кальций и фосфор, которые участвуют в регуляции костного обмена и поддерживают здоровое состояние костей и зубов, а также калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в мороженом есть витамины группы В, которые благотворно влияют на работу центральной нервной системы. Главное выбрать мороженое с наименьшим количеством ингредиентов.

Главное, не есть мороженого слишком много, тогда можно получить из него и кое-какую пользу
Главное, не есть мороженого слишком много, тогда можно получить из него и кое-какую пользуВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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— Калорийность — 400–500 ккал. Такой пломбир хорошо утоляет чувство голода. Плюс это хороший, качественный белок, — объясняет Галина Барташевич. — Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Но в любом случае это не еда на каждый день.

Но даже самого полезного на свете мороженого нельзя съесть столько, сколько захочется, — везде должна быть норма. 100 граммов мороженого пару раз в неделю не принесут вам большого вреда, а если переборщить, то можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать.

В картошке, жаренной в ведре масла, искать пользу, конечно, не приходится, но некоторые «вредные» продукты удивят вас своими свойствами
В картошке, жаренной в ведре масла, искать пользу, конечно, не приходится, но некоторые «вредные» продукты удивят вас своими свойствамиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
Сливочное масло может оказаться полезнее, чем вы думали
Сливочное масло может оказаться полезнее, чем вы думалиВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Полезные свойства попкорна
Полезные свойства попкорнаВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
В чем может быть польза майонеза
В чем может быть польза майонезаВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Картофель и его полезные свойства
Картофель и его полезные свойстваВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Главное, не есть мороженого слишком много, тогда можно получить из него и кое-какую пользу
Главное, не есть мороженого слишком много, тогда можно получить из него и кое-какую пользуВиталий Калистратов / Сеть городских порталов

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