5 вредных продуктов, которые на самом деле полезны

В картошке, жаренной в ведре масла, искать пользу, конечно, не приходится, но некоторые «вредные» продукты удивят вас своими свойствами Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Диетологи часто вспоминают слова Парацельса о том, что «всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Но есть такие продукты, которые считаются однозначно вредными. Вряд ли вы станете спорить, что в майонезе нет ничего полезного, а мороженое — всего лишь десерт, которого много не съешь. Но давайте присмотримся к этим и другим продуктам немного внимательнее и попробуем найти в них что-то хорошее. Сливочное масло

Сливочного масла много не съешь — жирно и вредно. Вредно — за счет трансжиров и холестерина. Из-за них сливочное масло даже записали в провокаторы ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но исследования показали, что, несмотря на присутствие тяжелых насыщенных жиров, в сливочном масле есть легкие для усвоения жирные кислоты, а небольшое количество масла в рационе повышает уровень «хорошего» холестерина. Если соблюдать границы разумного, от сливочного масла можно получить пользу.



Сливочное масло может оказаться полезнее, чем вы думали Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Доказано, что холестерин на самом деле необходим организму, — говорит врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева. — Он регулирует проницаемость мембран клеток, участвует в синтезе гормонов и т. д . Сливочное масло содержит холестерин, хотя в гораздо меньших дозах, чем, например, яичные желтки. С пищей поступает довольно мало холестерина, в то время как организм самостоятельно синтезирует ежедневно до 2 граммов этого вещества. Если резко отказаться от холестеринсодержащих продуктов, происходит резкий скачок синтеза холестерина в организме. Поэтому считается более правильным соблюдать разумную норму и быть особенно внимательными тем, кто уже страдает заболеваниями сердца и сосудов.

Ольга Аришева — врач-гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук. Кроме того, у сливочного масла богатый состав: каротин, витамин D, токоферолы. Витамин D синтезируется под воздействием солнца, но во многих регионах его не хватает, из-за чего в организме может развиться дефицит. Этот витамин важен для усвоения кальция и крепкого иммунитета, поэтому также его необходимо получать с пищей. Токоферолы — это антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов. Также они замедляют старение организма.



В умеренных количествах сливочное масло полезно большинству мужчин, женщин и детей. Людям же с повышенным уровнем холестерина в крови стоит снизить потребление масла до минимума.

Лучше, если продукты, содержащие насыщенные жиры, будут поступать в организм не натощак и с обилием клетчатки — различной зелени и овощей.

Попкорн

По сути попкорн — это та же кукуруза. Его и готовят-то из созревших зерен. Если вы будете делать попкорн дома, то вряд ли станете добавлять в него химикаты, поэтому и все полезные свойства будут идентичны тем, что были у кукурузы.

По данным Современной научно-технологической академии, попадая в организм человека, кукурузные волокна действуют как щетка, очищая ЖКТ. Также попкорн насыщает органы витаминами категории В и клетчаткой, помогает бороться с ожирением. А еще попкорн отлично утоляет голод, несмотря на низкую калорийность. Поэтому его можно есть тем, кто собирается немного похудеть.



Полезные свойства попкорна Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кроме того, попкорн содержит полезные для организма антиоксиданты, а также полифенолы, которые являются действенной профилактикой болезней сердца и сосудов, онкологии.



Правда, все положительные свойства попкорна актуальны только для натурального продукта без ароматизаторов, жира, усилителей вкуса и прочих добавок.

Майонез

Магазинный майонез — один из лидеров списков вредных продуктов. Но стоит приготовить его самостоятельно, как он становится немного полезнее.



В чем может быть польза майонеза Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Свежий и самый настоящий майонез можно приготовить из банальных куриных желтков или перепелиных яиц, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Это взбитый желток, немного горчицы, можно добавить соевый соус, чтобы не подсаливать. И обязательно сок лимона для кислинки. Всё это взбивается блендером на больших оборотах, и вливается тонкой струйкой оливковое масло. Особенность такого майонеза: сделал — съел. Его не готовят на месяц вперед.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

В домашнем майонезе содержатся витамины А, D, E, K, РР, С и комплекс витаминов В, которые повышают иммунитет и нормализуют обмен веществ. Всё это благодаря содержащимся в домашнем майонезе маслу и яйцам. Также благодаря яичному белку домашний соус получает важные аминокислоты, а оливковое масло улучшает пищеварение и помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином. Уксус или лимонный сок в составе майонеза являются «кислым» веществом. При пониженной кислотности желудка это помогает процессам пищеварения, а в чистом виде даже отбеливает эмаль зубов.



Но при всевозможных плюсах майонез никак нельзя назвать едой на каждый день. Его нужно грамотно встраивать в общую концепцию рациона, учитывая калорийность суточного рациона и соотношение белков, жиров и углеводов.

Картофель

Синий, фиолетовый, белый, желтый — запутаться в разновидностях картофеля проще простого. Но чем они отличаются? Вы, наверное, и сами не раз замечали, что одни картофелины развариваются быстрее, а другие остаются крепышами, сколько их ни готовь. Есть даже специальные сорта, которые отправляют во фритюр и на заморозку. Но, кроме того, разновидности корнеплода могут значительно отличаться по количеству крахмала, составу витаминов и минералов.

В фиолетовом картофеле с темной мякотью повышенное содержание антиоксидантов. Такие клубни рекомендуют есть в экологически неблагоприятных регионах, они полезны даже для профилактики онкозаболеваний.



Картофель и его полезные свойства Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







В той картошке, которая разваривается лучше остальных (обычно это желтые сорта), много крахмала, и она полезна для людей с недостаточным весом. А если вы хотите похудеть, для диеты лучше подойдут более крепкие красные сорта.



Картофель очень хорошо насыщает, причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению. Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию. В 100 г картофеля содержится 500 мг калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).

Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.

Мороженое

Здесь главное правильно выбрать мороженое. В сорбетах и фруктовых льдах пользы точно искать не приходится, а вот пломбир без добавок может быть не просто сладким угощением. В нем содержатся кальций и фосфор, которые участвуют в регуляции костного обмена и поддерживают здоровое состояние костей и зубов, а также калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в мороженом есть витамины группы В, которые благотворно влияют на работу центральной нервной системы. Главное выбрать мороженое с наименьшим количеством ингредиентов.



Главное, не есть мороженого слишком много, тогда можно получить из него и кое-какую пользу Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Калорийность — 400–500 ккал. Такой пломбир хорошо утоляет чувство голода. Плюс это хороший, качественный белок, — объясняет Галина Барташевич. — Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Но в любом случае это не еда на каждый день.

Но даже самого полезного на свете мороженого нельзя съесть столько, сколько захочется, — везде должна быть норма. 100 граммов мороженого пару раз в неделю не принесут вам большого вреда, а если переборщить, то можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать.

