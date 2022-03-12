PayPal просит россиян вывести деньги со счетов до 18 марта

Американская платежная система PayPal просит россиян вывести средства со счетов до 18 марта во избежание возможных проблем. Об этом сообщается в заявлении компании.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств», — отмечают в PayPal. В компании просят россиян вывести остаток средств со счетов до 18 марта, «чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания».

