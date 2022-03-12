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PayPal просит россиян вывести деньги со счетов до 18 марта

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Американская платежная система PayPal просит россиян вывести средства со счетов до 18 марта во избежание возможных проблем. Об этом сообщается в заявлении компании.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств», — отмечают в PayPal. В компании просят россиян вывести остаток средств со счетов до 18 марта, «чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания».

В начале марта PayPal заявила о приостановке работы в России.

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Комментарии (7)

Andy SPB
Все эти дружные санкции возникли за несколько дней? Улыбаемся и пляшем
sektor7
Все переходите на сберпэй.
Leo.S
Дорога в обещанный рай открылась взору финишной прямой.
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