FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

PayPal останавливает работу в России

15
Печать

Платежная система PayPal решила приостановить свою работу в РФ, сообщает 5 марта ТАСС.

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил директор PayPal Дэн Шульман.

В компании отметили, что поддерживают международное сообщество, осуждающее спецоперацию РФ на Украине.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Balamut
палпал это для староверов.
Нормальный бизнес и люди этим говном не пользуются.
Крипта и дешевле и анонимней.
Alex000
Ну, вот только недавно с кем-то переписывались, что пейпал "пока работает, но это не надолго". Прогноз сбылся.
hedgehog_
видимо палке лень что-то менять, ради того, чтобы людишки могли ей пользоваться. и они будут сидеть и ждать пока санкции снимут. ведь менять банки это тратить время и деньги, а так заявил о поддержке и доволен.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний