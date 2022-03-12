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СМИ: Франция анонсировала введение новых санкций против России в ближайшие часы

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Страны Евросоюза готовятся ввести новые санкции против России, о них может быть объявлено в ближайшие часы, сообщает 12 марта французский телеканал BFM со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Дискуссия, по словам источника BFM, была «очень откровенная и трудная».

Собеседник СМИ заявил, что Москва «не продемонстрировала желания» остановить конфликт. «Поэтому в ближайшие часы мы примем новые санкционные меры», — цитирует его телеканал.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе разговора с зарубежными коллегами Путин проинформировал их о фактах «грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».

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Комментарии (22)

5-я колонна
Для нашей же пользы.

В.Путин: Да плевать на них, на эти санкции... это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу.
264703271
Даёшь семьи на Родину!
Piter Russo
Страны ЕС сами заявляют, что не являются стороной конфликта, при этом активно накладывают санкции, и вооружают одну из сторон конфликта.. Никто не в состоянии сейчас изменить свои позиции. И зачем с ними разговаривать о конфликте?
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