СМИ: Франция анонсировала введение новых санкций против России в ближайшие часы

Страны Евросоюза готовятся ввести новые санкции против России, о них может быть объявлено в ближайшие часы, сообщает 12 марта французский телеканал BFM со ссылкой на источники в Елисейском дворце.



Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Дискуссия, по словам источника BFM, была «очень откровенная и трудная».



Собеседник СМИ заявил, что Москва «не продемонстрировала желания» остановить конфликт. «Поэтому в ближайшие часы мы примем новые санкционные меры», — цитирует его телеканал.

