Петербургская полиция пришла к оппозиционерам с гуманными целями

Профилактические беседы проводятся с активистами в Петербурге 12 марта. Об этом сообщили в полиции.
Правоохранители приходят к участникам несогласованных акций. Беседа проведена с 40 оппозиционерами.
«Как пояснили сами полицейские с толикой юмора, цель исключительно гуманистическая. Дело в том, что в соответствии с законодательством в случае троекратного привлечения к административной ответственности за участие в несогласованных акциях при задержании в очередной раз активист становится уже фигурантом уголовного дела по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и может быть лишен свободы на срок до 5 лет», — уточнили в ведомстве.
Четырёх активистов задержали, в отношении них составлены протоколы за организацию несогласованных митингов. Ранее у них проводили обыски по уголовному делу о ложном минировании школ.