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Петербургская полиция пришла к оппозиционерам с гуманными целями

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Профилактические беседы проводятся с активистами в Петербурге 12 марта. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители приходят к участникам несогласованных акций. Беседа проведена с 40 оппозиционерами.

«Как пояснили сами полицейские с толикой юмора, цель исключительно гуманистическая. Дело в том, что в соответствии с законодательством в случае троекратного привлечения к административной ответственности за участие в несогласованных акциях при задержании в очередной раз активист становится уже фигурантом уголовного дела по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и может быть лишен свободы на срок до 5 лет», — уточнили в ведомстве.

Четырёх активистов задержали, в отношении них составлены протоколы за организацию несогласованных митингов. Ранее у них проводили обыски по уголовному делу о ложном минировании школ.

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Комментарии (7)

Pilat
Ну что, знакомится будем - сказал полицейский либералу, похлопывая резиновой дубинкой по ладони.- надо Федя, надо.
nalchik11
С гуманизаторами приходили?
Денеб
А забрало не запотеет от гуманизма?
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