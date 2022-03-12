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Полицейские задержали четырёх активистов в Петербурге. Из отделов их повезут в суд

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Петербургские полицейские задержали четырёх активистов, ранее участвовавших в несогласованных акциях протеста. Их ожидают в суде.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, задержаны Александра Козичева, Вероника Шахтурина, Ильшат Нафиков и Евгения Сметанкина. В отношении них составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митингов»). Сейчас активисты доставлены в отделы полиции, позже их повезут в суд.

Евгении Сметанкиной также вменяют статью 19.3 КоАП РФ, так как при задержании она не выполнила законные требования полицейских. Напомним, как сообщалось ранее, девушка вышла за помидорами для супа и была задержана.

У некоторых активистов ранее проводились обыски по уголовному делу о телефонном минировании школ и больниц.

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Комментарии (12)

ShkVAl
Пора уже бы вопить: «воны жы дэты…»
Olen
Вот опять над людьми издеваются, в суд везут.
Нет чтобы сразу в Городскую больницу №15 или детскую №1.
Там такое широкое поле для демонстрации свой принципиальной гражданской позиции. Можно прямо сутками демонстрировать, санитарки только Спасибо скажут и ГлавВрач денег даст.
266237262
А какие протесты у нас можно согласовать? И полицаи не знают, что Конституция - главный закон ? Статья 31 Конституции РФ гласит: граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
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