Полицейские задержали четырёх активистов в Петербурге. Из отделов их повезут в суд

Петербургские полицейские задержали четырёх активистов, ранее участвовавших в несогласованных акциях протеста. Их ожидают в суде.



Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, задержаны Александра Козичева, Вероника Шахтурина, Ильшат Нафиков и Евгения Сметанкина. В отношении них составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митингов»). Сейчас активисты доставлены в отделы полиции, позже их повезут в суд.



Евгении Сметанкиной также вменяют статью 19.3 КоАП РФ, так как при задержании она не выполнила законные требования полицейских. Напомним, как сообщалось ранее, девушка вышла за помидорами для супа и была задержана.

