В Петербурге задержаны двое активистов. У них проходили обыски по делу о ложном минировании школ

Петербургских активистов встречает полиция днём 12 марта. У некоторых ранее прошли обыски по «телефонному делу».
Как сообщает Восьмая инициативная группа, активистку Евгению Сметанкину задержали на выходе из дома, когда она хотела купить помидоры для супа. Причину внимания полиции ей пока не назвали.
Также, по данным «ОВД Инфо»* (признан иноагентом), на выходе из дома полицейские задержали Ильшата Нафикова.
Ранее у Нафикова и Сметанкиной проходили обыски. В Петербурге возбуждено шесть уголовных дел по 2-й части 207-й статьи УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). Полиция отчитывалась, что вычислила группу, которая участвовала в заминировании школ и больниц.
*«ОВД Инфо» признан в РФ иностранным агентом.