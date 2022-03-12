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Авиакомпания опровергла подачу сигнала тревоги самолётом из Петербурга. Аэропорт получил письмо с угрозами

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В авиакомпании «Россия» заявили, что самолёт рейса FV6565 Санкт-Петербург — Сочи не подавал сигнал тревоги. Однако без инцидентов не обошлось.

«В то же время готовы сообщить следующее: во время полёта самолёта данного рейса в 14:40 мск дежурный по аэропорту Сочи получил информацию из анонимного источника об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Командир воздушного судна принял решение продолжить полёт в пункт назначения, ввиду того, что появление подобных сообщений стало частым», — заявили «Фонтанке» в компании.

В Сочи провели дополнительный досмотр судна, пассажиров, багажа и ручной клади.

Ранее СМИ писали, что самолёт, который летел из Петербурга в Сочи, якобы подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном.

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Комментарии (1)

Денеб
Пришла беда - отворяй ворота! Как в народе говорят.... Единстенная страна в мире, которая сама себя гнобит......
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