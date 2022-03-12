Авиакомпания опровергла подачу сигнала тревоги самолётом из Петербурга. Аэропорт получил письмо с угрозами

В авиакомпании «Россия» заявили, что самолёт рейса FV6565 Санкт-Петербург — Сочи не подавал сигнал тревоги. Однако без инцидентов не обошлось.



«В то же время готовы сообщить следующее: во время полёта самолёта данного рейса в 14:40 мск дежурный по аэропорту Сочи получил информацию из анонимного источника об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Командир воздушного судна принял решение продолжить полёт в пункт назначения, ввиду того, что появление подобных сообщений стало частым», — заявили «Фонтанке» в компании.

