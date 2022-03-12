ТАСС: Самолёт из Петербурга в Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном

Пассажирский самолёт Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Причины устанавливаются. Сейчас борт следует в аэропорт назначения. По данным издания, самолёт снизился до 6,5 тыс. м, а сейчас набирает высоту.

Официальная информация об инциденте уточняется. Судя по данным Flightradar, сейчас самолёт пролетает над Каспийским морем.

