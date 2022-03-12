ТАСС: Самолёт из Петербурга в Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном

Пассажирский самолёт Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Причины устанавливаются. Сейчас борт следует в аэропорт назначения. По данным издания, самолёт снизился до 6,5 тыс. м, а сейчас набирает высоту.
Официальная информация об инциденте уточняется. Судя по данным Flightradar, сейчас самолёт пролетает над Каспийским морем.
Ранее Росавиация продлила закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Аэропорт в Сочи работает, но самолёты вынуждены облетать запретную зону, в том числе через Казахстан.