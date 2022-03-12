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ТАСС: Самолёт из Петербурга в Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном

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Пассажирский самолёт Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Причины устанавливаются. Сейчас борт следует в аэропорт назначения. По данным издания, самолёт снизился до 6,5 тыс. м, а сейчас набирает высоту.

Официальная информация об инциденте уточняется. Судя по данным Flightradar, сейчас самолёт пролетает над Каспийским морем.

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Ранее Росавиация продлила закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Аэропорт в Сочи работает, но самолёты вынуждены облетать запретную зону, в том числе через Казахстан.

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Комментарии (14)

VKuser174198221
Ничего, скоро летать будет не на чем, воздушный происшествий станет меньше......
Дядя Бо
Похоже, gps и глонасс всё, вот и летают по пачке беломора.
263784231
Решил чьей-то тёще по пути посылочку забросить? Ну хорошо хоть не в Киргизию залетел...
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