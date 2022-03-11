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Продлён режим закрытия воздушного пространства на юге России

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Авиационные власти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны ещё на 10 дней. Об этом 11 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

«До 20 марта, 3:45 мск», — проинформировали в министерстве.

24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России, признав эту зону небезопасной для гражданских воздушных судов. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

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Комментарии (9)

Эд Хэммет
Сама эта новость ярче любых доказательств свидетельствует о больших успехах армии на Украине. Продление происходит уже в 4-й раз и явно не последний. Что до судьбы ВВП, то Христо Грозев предрекает его арест. Христо отлично информирован и слов на ветер не бросает. В нынешних условиях очень легко представить сговор олигархов и силовиков.
263836471
Все равно летать уже почти не на чем...
allyouneedislove
а потом как все дружно свалят =)

сидит пудинг один в стране, вещает по тв, а в стране никого - только перекати поле =-))))
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