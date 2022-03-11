Продлён режим закрытия воздушного пространства на юге России

Авиационные власти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны ещё на 10 дней. Об этом 11 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.



«До 20 марта, 3:45 мск», — проинформировали в министерстве.



24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России, признав эту зону небезопасной для гражданских воздушных судов. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.