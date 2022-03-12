Sony Pictures приостановила работу в России и отложила цифровой релиз нового «Человека-паука»

Sony Pictures решила приостановить деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании.



Также отложены цифровые релизы новых фильмов, в том числе картины «Человек-паук. Нет пути домой». Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes, дата его выхода пропала на «Кинопоиске». Кроме того, компания ограничила доступ российским пользователям к аниме-сервису Crunchyroll.

Ранее компании Universal Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros, Sony Pictures и Paramount отменили свои премьеры в российских кинотеатрах. В частности, на больших экранах не выйдут «Бэтмен» и «Морибус».