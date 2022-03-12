FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Sony Pictures приостановила работу в России и отложила цифровой релиз нового «Человека-паука»

1
Печать

Sony Pictures решила приостановить деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании.

Также отложены цифровые релизы новых фильмов, в том числе картины «Человек-паук. Нет пути домой». Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes, дата его выхода пропала на «Кинопоиске». Кроме того, компания ограничила доступ российским пользователям к аниме-сервису Crunchyroll.

Ранее компании Universal Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros, Sony Pictures и Paramount отменили свои премьеры в российских кинотеатрах. В частности, на больших экранах не выйдут «Бэтмен» и «Морибус».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

zlopopik
Ой, беда-бедаа, как мы без человека-паука?!
Пусть они там на Западе грызутся - человеки-пауки в банке.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний