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Больше 3 тысяч человек с коронавирусом лежат в петербургских больницах

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В стационарах Петербурга занято 3 148 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом 12 марта говорится в эпидсправке Смольного.

За сутки в ковидные больницы поступили 199 человек (вчера говорилось о 222). В реанимации лежат 358 пациентов, подключены к ИВЛ — 134. Еще 45 175 заболевших лечатся дома.

«Фонтанка» писала, что за минувший день в Петербурге выявили 2 381 случай коронавируса.

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Комментарии (3)

Ник Приносящий Счастье
Так коронавирус же вроде все уже, ушел.
Piter Russo
Нужно запускать масшабную программу диагностики и по реабилитации постковидных пациентов.
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