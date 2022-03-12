Больше 3 тысяч человек с коронавирусом лежат в петербургских больницах

В стационарах Петербурга занято 3 148 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом 12 марта говорится в эпидсправке Смольного.



За сутки в ковидные больницы поступили 199 человек (вчера говорилось о 222). В реанимации лежат 358 пациентов, подключены к ИВЛ — 134. Еще 45 175 заболевших лечатся дома.

