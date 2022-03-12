В стационарах Петербурга занято
За сутки в ковидные больницы поступили 199 человек (вчера говорилось о 222). В реанимации лежат 358 пациентов, подключены к ИВЛ — 134. Еще
«Фонтанка» писала, что за минувший день в Петербурге выявили
Больше 3 тысяч человек с коронавирусом лежат в петербургских больницах
В стационарах Петербурга занято
За сутки в ковидные больницы поступили 199 человек (вчера говорилось о 222). В реанимации лежат 358 пациентов, подключены к ИВЛ — 134. Еще
«Фонтанка» писала, что за минувший день в Петербурге выявили
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