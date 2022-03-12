Таким образом, в РФ выявили минимальное количество инфицированных с 20 января. Своего пика новая ковидная волна достигла 11 февраля, когда число новых заболевших в стране составило
В Петербурге ковидную статистику за 24 часа пополнил
В России впервые с января выявили меньше 50 тысяч случаев COVID-19
За последние сутки в России обнаружено
Таким образом, в РФ выявили минимальное количество инфицированных с 20 января. Своего пика новая ковидная волна достигла 11 февраля, когда число новых заболевших в стране составило
В Петербурге ковидную статистику за 24 часа пополнил
09 декабря 2021, 11:50В России второй день подряд выявляют менее 31 тысячи случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже падает
18 ноября 2021, 11:36Суточная заболеваемость коронавирусом в РФ начала расти после недели снижения
18 февраля 2022, 11:29Петербург лидирует по суточной заболеваемости ковидом: заразившихся вдвое больше, чем в Москве
25 октября 2021, 11:39В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
05 февраля 2022, 11:30В России новый рекорд по заболевшим коронавирусом — более 177 тысяч человек за сутки
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