В России впервые с января выявили меньше 50 тысяч случаев COVID-19

Таким образом, в РФ выявили минимальное количество инфицированных с 20 января. Своего пика новая ковидная волна достигла 11 февраля, когда число новых заболевших в стране составило 203 949 . С конца зимы показатели заболеваемости резко снижаются.



В Петербурге ковидную статистику за 24 часа пополнил 2 381 случай. Вылечились 7 665 человек, умерли 37 инфицированных. В Ленобласти заболели еще 400 жителей.