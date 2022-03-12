FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В России впервые с января выявили меньше 50 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в России обнаружено 48 154 новых заболевших коронавирусом. Выздоровел 156 851 человек, скончались 630 пациентов. Об этом 12 марта говорится в обновленной статистике оперштаба.

0
Печать

Таким образом, в РФ выявили минимальное количество инфицированных с 20 января. Своего пика новая ковидная волна достигла 11 февраля, когда число новых заболевших в стране составило 203 949. С конца зимы показатели заболеваемости резко снижаются.

В Петербурге ковидную статистику за 24 часа пополнил 2 381 случай. Вылечились 7 665 человек, умерли 37 инфицированных. В Ленобласти заболели еще 400 жителей.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний