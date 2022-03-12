eBay приостановил возможность продажи товаров на площадке россиянами

«По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», — сказано в нём.

Американская компания, специализирующаяся на интернет-аукционах и онлайн-торговле, eBay временно приостановила все транзакции с российскими адресами. Сообщение об этом площадка направила зарегистрированным на ней продавцам из РФ.

Теперь для учетных записей российских продавцов будет установлен статус «В отпуске», отключить его самостоятельно невозможно. Активные объявления пользователей из России с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать эти товары.



«Если у вас есть активные тематические объявления (Classified Ads) или объявления в формате аукциона, они будут завершены. Если по вашим объявлениям в формате аукциона есть ставки, эти ставки будут отменены, — предупредила компания. — Если у вас нет активных объявлений, от вас не требуется никаких действий».



В начале марта eBay объявил о приостановке доставки в Россию и на Украину. В первую очередь, чтобы «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках».

