eBay приостановил возможность продажи товаров на площадке россиянами

Американская компания, специализирующаяся на интернет-аукционах и онлайн-торговле, eBay временно приостановила все транзакции с российскими адресами. Сообщение об этом площадка направила зарегистрированным на ней продавцам из РФ.
«По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», — сказано в нём.
Теперь для учетных записей российских продавцов будет установлен статус «В отпуске», отключить его самостоятельно невозможно. Активные объявления пользователей из России с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать эти товары.
«Если у вас есть активные тематические объявления (Classified Ads) или объявления в формате аукциона, они будут завершены. Если по вашим объявлениям в формате аукциона есть ставки, эти ставки будут отменены, — предупредила компания. — Если у вас нет активных объявлений, от вас не требуется никаких действий».
В начале марта eBay объявил о приостановке доставки в Россию и на Украину. В первую очередь, чтобы «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках».