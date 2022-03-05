eBay отказался возить заказы в Россию

Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию, передаёт 5 марта ТАСС. На Украину доставки тоже нет.



В сообщении говорится, что компания таким образом пытается «защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках». Отмечается, что eBay «приостановила взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств».

eBay — американская компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. В прошлом году, согласно исследованию Data Insight, eBay стал самым популярным экспортным маркетплейсом в России.