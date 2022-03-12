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На КАД 21-летний любитель BMW насмерть сбил мужчину. У молодого водителя уже 25 штрафов

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За рулём автомобиля, сбившего насмерть мужчину на КАД, находился 21-летний водитель, неоднократно привлекавшийся за нарушение ПДД. Часть штрафов числится неоплаченной.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, накануне на КАД арендованный «Фольксваген» сбил 53-летнего мужчину, находившегося на полосе безопасности. Приезжий из Таджикистана был участником другого ДТП и ждал, пока его оформят. Мигрант получил серьёзные травмы и скончался на месте аварии.

Арендованным «Фольксвагеном» управлял 21-летний петербуржец. За нарушение ПДД его привлекали 25 раз. По данным базы судебных приставов, 10 штрафов до сих пор не оплачены. В социальных сетях юноша выкладывает фото с разбитым БМВ. Сам он сидит на покорёженном капоте и улыбается.

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Комментарии (4)

***_555
Налепит полосатую Z, напишет "трофей" - и простят.
812
Нужно быть очень одаренным, чтобы бегать пешком по автомагистрали
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