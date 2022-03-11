На внутреннем кольце КАД насмерть сбили водителя, вышедшего из машины

Водитель легковой машины погиб под колесами другого автомобиля на 33 километре внутреннего кольца КАД Петербурга. Об этом 11 марта «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



«Около 18:10 поступила предварительная информация о том, что на 33 километре внутреннего кольца КАД произошёл наезд на водителя легкового автомобиля, стоящего в полосе безопасности», — сообщили в Упрдоре, добавив, что из-за ДТП заняты третья и четвертая полосы, движение затруднено.



На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Водителя, к сожалению, спасти не удалось. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

