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Госдеп: Мы будем считать эскалацией конфликта отправку добровольцев с Ближнего Востока на Украину

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Соединенные Штаты сочтут новой эскалацией участие добровольцев с Ближнего Востока в спецоперации на Украине. Об этом 11 марта заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы видели заявления об иностранных боевиках из Сирии. Если это действительно так, то это будет являться дальнейшей эскалацией», — сказал Прайс.

Представитель ведомства подчеркнул, что Вашингтон не рекомендует американцам участвовать в боевых действиях на Украине, «поскольку это смертельно опасно».

В ходе заседания Совбеза Путин поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу о привлечении добровольцев к спецоперации на Украине. «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», — заявил президент. Позднее Песков заявил, что речь идет о добровольцах не из России, а с Ближнего Востока.

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Комментарии (30)

azul
Интересно, сколько долларов спустят на это из нищего российского бюджета? Рубли-то они не возьмут.
Эд Хэммет
В руководстве есть замысел по использованию на фронте зэков. Для этого им будет предложена амнистия. Правда, насчет их способности и желания воевать есть большие сомнения.
Бидон Абамкович
Нужны новые юниты, милорд.
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