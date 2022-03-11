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Песков: На Украину предложили отправлять добровольцев с Ближнего Востока, а не сограждан

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря об отправке на Украину добровольцев, имел в виду исключительно выходцев с Ближнего Востока. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «речи о согражданах не было». «У нас есть огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину, с тем чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от людей, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является национально-освободительной борьбой… Если западный мир приветствует приезд наемников разношерстных, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие», — уточнил Песков.

Ранее в ходе заседания Совбеза Путин поддержал идею Шойгу о привлечении добровольцев к спецоперации на Украине. «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», — заявил президент.

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