Песков: На Украину предложили отправлять добровольцев с Ближнего Востока, а не сограждан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря об отправке на Украину добровольцев, имел в виду исключительно выходцев с Ближнего Востока. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Он подчеркнул, что «речи о согражданах не было». «У нас есть огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину, с тем чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от людей, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является национально-освободительной борьбой… Если западный мир приветствует приезд наемников разношерстных, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие», — уточнил Песков.