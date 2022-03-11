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Швейцария закрыла небо для «сторон конфликта» на Украине

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Швейцария запретила пролет над своей территорией самолетам «сторон конфликта» на Украине и государств, оказывающих им военную помощь. Об этом 11 марта сообщается на сайте правительства страны.

«Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества», — говорится в заявлении (цитата по РИА Новости).

Небо будет открыто только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, это касается и транспортировки раненых.

«Фонтанка» писала, что из-за ситуации на Украине свое воздушное пространство для России закрыли США и страны Евросоюза.

Ранее Росавиация продлила закрытие воздушного пространства на юге страны ещё на 10 дней — до 20 марта.

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