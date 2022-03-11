Швейцария закрыла небо для «сторон конфликта» на Украине

Швейцария запретила пролет над своей территорией самолетам «сторон конфликта» на Украине и государств, оказывающих им военную помощь. Об этом 11 марта сообщается на сайте правительства страны.
«Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества», — говорится в заявлении (цитата по РИА Новости).
Небо будет открыто только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, это касается и транспортировки раненых.
«Фонтанка» писала, что из-за ситуации на Украине свое воздушное пространство для России закрыли США и страны Евросоюза.
Ранее Росавиация продлила закрытие воздушного пространства на юге страны ещё на 10 дней — до 20 марта.