Байден запретил ввозить в Россию долларовые банкноты

США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот. Соответствующий указ о новых санкциях 11 марта подписал президент Джо Байден.

«Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы они ни находились, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе.



Также своим указом Байден официально запретил ввоз в США из России рыбы, морепродуктов, спиртных напитков, бриллиантов и других предметов роскоши.

