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Байден запретил ввозить в Россию долларовые банкноты

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США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот. Соответствующий указ о новых санкциях 11 марта подписал президент Джо Байден.

«Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы они ни находились, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе.

Также своим указом Байден официально запретил ввоз в США из России рыбы, морепродуктов, спиртных напитков, бриллиантов и других предметов роскоши.

Ранее стало известно, что под блокирующие санкции США попадут депутаты Госдумы и руководство российских банков, оказавшихся под санкциями.

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Комментарии (32)

chip1
А между тем, с конца прошлого года проявляет активность йеллоустонский вулкан... Может случиться так, что доллары будут самой ненужной бумажкой, а 400+ млн американцев, вернее те кто выживут, будут искать место для жизни!
AP-SPb
В плане долларовых купюр главное чтобы наши власти не решили все, что есть на нашей территории, одномоментно вернуть на родину :) Иначе Штаты скопытятся за неделю :)))
Ref
Ему видимо не объяснили, что доллары не только на территории США. Камалы Харрис рядом нет, она в Польше смеётся...
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