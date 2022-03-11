США введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы и руководителей российских банков

Белый дом объявил о введении блокирующих санкций против депутатов Госдумы и руководителей российских банков, находящихся под санкциями. Об этом 11 марта говорится в сообщении администрации США.
«Полные блокирующие санкции в отношении российских элит и членов их семей. В их число входят Юрий Ковальчук, руководители банков, в отношении которых мы ввели санкции, и депутаты Думы, которые выступили инициаторами принятия законов о признании так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказано в заявлении.
По данным Белого дома, новые ограничения нацелены на российскую элиту и членов их семей, и «отрезают их от американской финансовой системы, замораживают всё имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в США».
Ранее США ввели блокирующие санкции против российских оборонных предприятий. Под блокирующими санкциями оказались банк ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие». Также Вашингтон запретил импорт нефти, газа и энергоносителей из РФ.