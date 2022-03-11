США введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы и руководителей российских банков

Белый дом объявил о введении блокирующих санкций против депутатов Госдумы и руководителей российских банков, находящихся под санкциями. Об этом 11 марта говорится в сообщении администрации США.



«Полные блокирующие санкции в отношении российских элит и членов их семей. В их число входят Юрий Ковальчук, руководители банков, в отношении которых мы ввели санкции, и депутаты Думы, которые выступили инициаторами принятия законов о признании так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказано в заявлении.

