США вводят «полные блокирующие санкции» против российской и белорусской оборонки

Как сообщил 2 марта Белый дом, государственный департамент введет санкции, нацеленные на оборонный сектор России. «В общей сложности будут определены 22 российских предприятия, связанных с обороной, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил».

Белый дом объявил о введении полных блокирующих санкций для 22 оборонных российских предприятий. Кроме того, вводится контроль за экспортом оборудования для добычи нефти и газа.

Экспортный контроль, который анонсирует США, нацелен также на переработку нефти. «Посредством контроля за экспортом оборудования для добычи нефти и газа министерство торговли введет ограничения на экспорт технологий, которые будут поддерживать перерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе», — говорится в документе. При этом оговаривается, что ни у США, ни у их союзников и партнеров нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии, поэтому платежи за энергоносители исключены из финансовых санкций.



Жесткие ограничения в части экспортного контроля США вводит и для Белоруссии. В Белом доме считают, что это поможет предотвратить утечку товаров, технологий и программного обеспечения через республику в Россию.



Министерство торговли внесет в Список организаций (санкционных) и те, что поддерживали российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования и разработки: «чтобы военный, аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получали американские технологические товары и технологии».

