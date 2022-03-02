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И США закрыли небо. Но россиян, отдыхающих в странах Карибского бассейна, обещают забрать домой

На Кубе сейчас находятся от 6 до 8 тысяч россиян, в Мексике — 3,5–4 тысячи, в Доминикане — 5–6 тысяч. Эти данные аналитической службы 2 марта обнародовала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Все рейсы в эти страны сейчас будут только вывозными.

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В Ассоциации туроператоров России опасаются, что закрытие воздушного пространства США, о котором объявил 1 марта Джо Байден, может еще больше затруднить вывоз россиян из карибских стран. Как сообщает АТОР, российским авиакомпаниям предстоит забрать от 16 до 18 тысяч российских туристов. Отдыхающие на Кубе и в Доминиканской Республике вернутся домой в те даты, что указаны в их билетах: важно сохранять связь с туроператором для уточнения деталей.

На сегодня все зарубежные авиакомпании, доставлявшие российских туристов в страны Карибского бассейна, отменили и ввозные, и вывозные рейсы. Об отмене рейсов в США, Доминикану, Мексику и на Кубу объявлял и «Аэрофлот» — как раз до 2 марта.

Российские туроператоры приостановили полеты в страны Карибского бассейна — из-за закрытия неба они становятся очень дорогими и долгими. Дорога на Кубу теперь пролегает через Камчатку, а аэропортов для экстренной посадки из-за санкций стран Европейского союза и Северной Америки против России почти не осталось.

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Комментарии (6)

266410437
Опять праздно шатающихся за счет государства вывозят. Пенсионерам доплат не будет никаких?
Zet
Дорога на Кубу теперь пролегает через Камчатку... Кафка стала былью...
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