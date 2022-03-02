И США закрыли небо. Но россиян, отдыхающих в странах Карибского бассейна, обещают забрать домой

В Ассоциации туроператоров России опасаются, что закрытие воздушного пространства США, о котором объявил 1 марта Джо Байден, может еще больше затруднить вывоз россиян из карибских стран. Как сообщает АТОР, российским авиакомпаниям предстоит забрать от 16 до 18 тысяч российских туристов. Отдыхающие на Кубе и в Доминиканской Республике вернутся домой в те даты, что указаны в их билетах: важно сохранять связь с туроператором для уточнения деталей.



На сегодня все зарубежные авиакомпании, доставлявшие российских туристов в страны Карибского бассейна, отменили и ввозные, и вывозные рейсы. Об отмене рейсов в США, Доминикану, Мексику и на Кубу объявлял и «Аэрофлот» — как раз до 2 марта.

