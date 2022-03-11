Спортшколу на Ольги Берггольц реабилитируют камеры и антиналедь. Власти не нашли на видео сосульку, упавшую на подростка

Ответственные за школу олимпийского резерва в Невском районе Петербурга отсмотрели записи с камер уличного наблюдения и заявили, что 9 марта на прохожих с крыши ничего не падало, а наледь — не могла.



Итогами изучения видеозаписей с «Фонтанкой» 11 марта поделилась администрация Невского района. Подтверждения тому, что кто-либо был травмирован на территории СШОР № 1 на улице Ольги Берггольц, камеры не зафиксировали.



«Дополнительно сообщаем, что кровля здания учреждения оборудована автоматической системой обогрева «Антиналедь», в течение всего зимнего периода препятствующей образованию сосулек. Согласно распоряжению ГАТИ и поручению главы администрации района, ответственным лицом регулярно проводится мониторинг состояния кровли на предмет образования наледи», — рассказали в пресс-службе администрации.

