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Спортшколу на Ольги Берггольц реабилитируют камеры и антиналедь. Власти не нашли на видео сосульку, упавшую на подростка

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Ответственные за школу олимпийского резерва в Невском районе Петербурга отсмотрели записи с камер уличного наблюдения и заявили, что 9 марта на прохожих с крыши ничего не падало, а наледь — не могла.

Итогами изучения видеозаписей с «Фонтанкой» 11 марта поделилась администрация Невского района. Подтверждения тому, что кто-либо был травмирован на территории СШОР № 1 на улице Ольги Берггольц, камеры не зафиксировали.

«Дополнительно сообщаем, что кровля здания учреждения оборудована автоматической системой обогрева «Антиналедь», в течение всего зимнего периода препятствующей образованию сосулек. Согласно распоряжению ГАТИ и поручению главы администрации района, ответственным лицом регулярно проводится мониторинг состояния кровли на предмет образования наледи», — рассказали в пресс-службе администрации.

Адрес спортшколы назвал 15-летний подросток, который накануне обратился в детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По его словам, под наледь у дома 15 по улице Ольги Берггольц он угодил около шести часов вечера 9 марта.

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Комментарии (1)

Peshekhod
Подростка покарать за заведомо ложный донос.
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