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Подросток получил по голове у школы олимпийского резерва в Петербурге. Причину ищут на записях камер

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых школьник травмировал голову в Невском районе Петербурга. По словам подростка, 9 марта его настигла зимняя напасть.

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15-летний старшеклассник показался медикам накануне, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Попросил осмотреть голову и объяснил, что днём ранее у дома №15 по улице Ольги Берггольц на него прилетела наледь. По этому адресу находится СШОР №1 Невского района – школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике.

Подростку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В состоянии средней степени тяжести он ушёл лечиться домой.

В администрации Невского района редакции сообщили, что подняли записи с камер наблюдения и ищут момент падения наледи с крыши школы.

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