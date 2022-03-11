Подросток получил по голове у школы олимпийского резерва в Петербурге. Причину ищут на записях камер

15-летний старшеклассник показался медикам накануне, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Попросил осмотреть голову и объяснил, что днём ранее у дома №15 по улице Ольги Берггольц на него прилетела наледь. По этому адресу находится СШОР №1 Невского района – школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике.



Подростку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В состоянии средней степени тяжести он ушёл лечиться домой.



В администрации Невского района редакции сообщили, что подняли записи с камер наблюдения и ищут момент падения наледи с крыши школы.

