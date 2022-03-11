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«Позитивный сигнал». Мишустин заявил, что уходящие из России компании готовы сохранить рабочие места

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Большинство иностранных предприятий, которые решили приостановить работу в России, готовы сохранить рабочие места и платить сотрудникам. Об этом 11 марта заявил премьер Михаил Мишустин.

«Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решение о приостановке работы в нашей стране. Это несет риски для качества жизни граждан. Позитивным сигналом мы считаем то, что большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать зарплату сотрудникам», – сказал глава правительства на заседании правкомиссии.

Также, по словам Мишустина, кабмин готовит третий пакет антисанкционных мер поддержки бизнеса и системообразующих предприятий. В том числе, пострадавшие от санкций компании получат право не публиковать список своих контрагентов, чтобы избавить их от лишних рисков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка.

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Комментарии (5)

Olaaa
Позитивный сигнал? Клоуны
jump
"Это несет риски для качества жизни граждан. "

а спецоперация в Украине значит , - не несет никаких рисков? ни для кого!
allyouneedislove
ну правильно - 3 месяца будет длиться ликвидация ООО и на это время штат сохранят... а вот что Мишустин будет делать с толпой безработных с июня - мне очень интересно
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