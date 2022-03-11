Блогера Мишаню Дальнобоя отправили в колонию за травмированное плечо инспектора ДПС. Сотрудник получит еще и 100 тысяч

Смольнинский районный суд, как сообщает 11 марта объединенная пресс-служба судов, огласил приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался блогер Мишаня Дальнобой, он же в миру Михаил Рябчиков.

Одна поездка по Невскому проспекту стоила блогеру Дальнобою не только прав, но и 10 месяцев вольной жизни.

По версии следствия, 13 сентября 2021 года мужчину на каршеринге остановил наряд ДПС на Невском проспекте. Инспекторов привлекла езда «не по прямой», и они предложили водителю пройти медосвидетельствование. После этого блогер обозвал сотрудников и попытался скрыться, при этом зажав стеклом руку одному из дэпээсников.

При этом Дальнобой во время движение вел стрим, в котором признавал: «Я на Невском, и я в хлам».

Помимо уголовного дела в отношения мужчины было возбуждено административное производство за отказ от медосвидетельствования. За это суд уже лишил его права управлять автомобилем на два года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.



За нападение на полицейского, даже с учетом признания Рябчиковым вины, суд наказал блогера лишением свободы сроком на 10 месяцев в колонии общего режима. А также взыскал с Рябчикова в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей.

