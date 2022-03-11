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Прокуратура показала упавший под Псковом вертолёт — без винта

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В результате жёсткой посадки вертолёта МИ-8Т в Псковской области пострадал один человек, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку соблюдения безопасности при эксплуатации воздушного судна.

Инцидент произошёл 11 марта, в 11:30, в деревне Переслегино (Великолукский район). Вертолёт опрокинулся при посадке. На кадрах с места аварии видно, что машина завалилась на бок, хвост повреждён, винт отсутствует.

Северо-Западная транспортная прокуратура

На борту находились четыре человека, пострадал один из них. Погибших нет, отмечается в сообщении.

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Воздушный транспорт принадлежит московской авиакомпании ООО «Баркол». Ранее сообщалось, что ЧП случилось при работах по мониторингу нефтепровода.

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