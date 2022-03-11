Вертолёт упал под Псковом, есть раненый

Вертолёт Ми-8 11 марта потерпел аварию в Псковской области.



Как передаёт РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, ЧП случилось во время работ по мониторингу нефтепровода. По данным ТАСС, он опрокинулся при посадке.



Информация о пострадавших поступает разная. РИА сообщает об одном раненом, ТАСС — о четырёх.



«После мониторинга нефтепровода вертолет совершил жесткую посадку и упал на бок. На борту находились четыре человека. Предварительно, все пострадали. Сейчас их осматривают врачи», — сказал источник ТАСС.

