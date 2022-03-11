Парашютную заранее спасают от потопа. Там строят временную канализацию

Перед паводком и таянием снега в Петербурге строят временную общесплавную канализационную сеть на Парашютной улице, уязвимой для потопов. Ради такого дела там пришлось ограничить движение машин.



Как сообщает 11 марта пресс-служба ГУП «Водоканал», временная сеть диаметром в тысячу миллиметров разгрузит основные канализационные коллекторы, снизив нагрузку на существующие магистрали. Ее строят на пересечении Парашютной и улицы Маршала Новикова — она должна уменьшить риски подтопления на тротуаре и проезжей части между Долгоозерной и Репищевой улицами.

