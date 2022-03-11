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Парашютную заранее спасают от потопа. Там строят временную канализацию

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Перед паводком и таянием снега в Петербурге строят временную общесплавную канализационную сеть на Парашютной улице, уязвимой для потопов. Ради такого дела там пришлось ограничить движение машин.

Как сообщает 11 марта пресс-служба ГУП «Водоканал», временная сеть диаметром в тысячу миллиметров разгрузит основные канализационные коллекторы, снизив нагрузку на существующие магистрали. Ее строят на пересечении Парашютной и улицы Маршала Новикова — она должна уменьшить риски подтопления на тротуаре и проезжей части между Долгоозерной и Репищевой улицами.

«С 1 по 17 марта ограничено движение по двум полосам ул. Маршала Новикова, а с 10 марта вводится поочередное ограничение движения по двум полосам Парашютной ул. на пересечении Парашютной ул. и ул. Маршала Новикова», — говорится в тексте.

Работы планируют завершить к концу марта. Отмечается, что это только дополнительные меры к основному проекту по реконструкции канализации на Парашютной, который требует сложных и долгих работ.

О проблемной улице, ставшей «главным бассейном Петербурга», и о планах по ее спасению читайте в нашем материале.

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