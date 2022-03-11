Минобороны отчиталось о действиях на Украине: взята Волноваха, разбиты аэродромы в Ивано-Франковске и Луцке

Российское Минобороны утром 11 марта сообщило о развитии ситуации на Украине.
ВС вывели из строя военные аэродромы в Ивано-Франковске и Луцке «ударом высокоточного оружия» и продвинулись вперед на 17 километров. Одновременно войска ДНР взяли город Волноваха.
За сутки авиация РФ уничтожила 107 объектов ВСУ, в том числе 6 пунктов управления и 11 мест скопления боевой техники; сбиты три украинских вертолёта Ми-24 и восемь беспилотных летательных аппаратов. За всё время спецоперации выведено из строя 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины, отмечается в сообщении.
Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что под контролем сил ДНР находится более 80 населённых пунктов, передаёт ТАСС.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям и их последствиям.