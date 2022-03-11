«Информационная атака — это легализация убийств». Российским родителям объяснили возможную блокировку соцсетей

Фото: Скриншот трансляции Поделиться Поделиться







Провела родительское собирание генеральный продюсер кинокомпании «Династия» Наталья Майданова. Её супруг Денис Майданов является певцом и депутатом Госдумы, а также лауреатом премии ФСБ и Минобороны.

В «Инстаграме» Наталья Майданова активно поддерживает спецоперацию на Украине. «Если мы не победим в этом противостоянии с Америкой и Западом, то прилетит всем, вам в том числе. Никто не будет разбираться, какие вы посты выкладывали и хэштеги писали. Ваша нейтральная позиция расценивается сейчас как предательство родины, предательство своего народа. Маски сорваны», — написала она.



В качестве приглашённого гостя на собрании выступил эксперт в области военной истории Пётр Ишков, который уже рассказывал школьникам со всей страны о спецоперации на Украине. На этот раз беседа предназначалась родителям, а видео сопроводили возрастным цензом 16+. Главной темой стала информационная война.

Зрителям показали ролик, в котором сообщалось, что «информационная атака — это легализация убийств». В конфликтах противоборствующими сторонами управляют дезинформаторы, затем они же — с якобы миротворческими целями — вводят войска за границы других государств, «прокладывая дорогу к насильственному захвату власти и легализации своих боевиков на территории конфликта». Этот сценарий уже разыгрывался на Украине, сейчас на него работают «войска специального назначения».

Родителям поведали также, что на Украине организованы 4 центра информационно-психологических операций. Их задачи: информационный терроризм, разведывательно-подрывная деятельность, контрразведывательные мероприятия, формирование общественного мнения, публикация фейков.



В качестве примера Ишков привёл ситуацию с островом Змеиным: президент Украины Владимир Зеленский, «не разобравшись в ситуации», присвоил звание героев 13 погибшим украинским военным. «Однако позднее выяснилось, что весь гарнизон острова, 82 человека, добровольно сдался в плен, никто не пострадал», — уточнил Ишков.

Ведущие вспомнили уже ставшую мемом нецензурную реплику о российском военном корабле. «Украинские СМИ преподносят эту фразу как пример героического и безоговорочного противостояния агрессору», — прокомментировал Ишков, добавив, что западные звезды тиражируют её.

«Информационная война дала свои плоды, — отметил эксперт. — Украинцы сами не знают, за что они сражаются. Мы слышим лозунги о свободе, о защите собственной земли. Неужели весь мир и украинские граждане думают, что Россия пришла забирать у них землю? Противостояние идёт на совсем ином уровне, чем Россия и Украина».

Далее зрителям показали ролик о гонке ядерного вооружения. Её спровоцировал «первый и единственный» ядерный удар, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.



«США стали беспрецедентным диктатором для всех государств, имея возможность стереть с лица земли целые народы», — говорилось в ролике. В СССР начали разработку ядерного оружия для сохранения равновесия, «сейчас ядерный паритет — это право на свободу».

По словам Ишкова, Америка разжигает конфликты вблизи российских границ: Афганистан, Нагорный Карабах, обстрелы Донецка и Луганска, сегодняшний конфликт на Украине — это звенья одной цепи.

Дальше разговор перешёл к «манипуляции состраданием». По словам Ишкова, в западных СМИ тиражируются ролики с плачущими детьми, при этом детей на Украине «заставляют изготовлять узвар бандеры» («коктейли Молотова». — Прим. ред.). Чтобы обезопасить россиян от вредоносного информационного воздействия, государство начало блокировать СМИ. При этом самыми незащищёнными являются женщины и дети, они «легко поддаются пропаганде».

«Возможно, для сохранения спокойствия в обществе, чтобы не было разжигания и призывов к несанкционированным демонстрациям, митингам, то, может быть, сейчас на время, мы не говорим о постоянном, отключить доступ к соцсетям, чтобы сохранить спокойствие в стране», — предложила Майданова.



«Такая мера может принести пользу», — согласился Ишков.

К 21:00 трансляция в группе Минобрнауки набрала в соцсетях более 800 тысяч просмотров..



Слушала это Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»