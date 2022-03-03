«Школьники, возможно, через 2–3 года пошли бы воевать». Как детям объяснили спецоперацию на Украине

Всероссийский урок инициирован Министерством просвещения и транслировался в социальных сетях ведомства. Его темой стала «освободительная миссия на Украине». Сегодня видео в «ВКонтакте» посмотрели уже больше миллиона раз.

Эфир вела школьница София, ей помогал ведущий «России-1» Денис Полунчуков. В холдинге ВГТРК он трудится больше 10 лет. «Википедия» среди его профессиональных заслуг упоминает эфир «Вестей», включавший прямую трансляцию обращения Владимира Путина. На аватарке в Инстаграме у Полунчукова буква Z, а в постах рилс с Николаем Басковым.



«Украинский кризис начался не вчера и вообще дело не в Украине», — начал объяснение сложного исторического вопроса Полунчуков. Он рассказал юной соведущей о том, что Россия ядерная держава и выиграть прямой бой с ней невозможно, поэтому мощь России пытаются обернуть против неё самой по принципу «разделяй и властвуй». От славянской Руси, когда «братские народы говорили на одном языке», ведущий за пару минут дошёл до 90-х годов прошлого века.

Здесь уже подключился эксперт в области военной истории Пётр Ишков. Ишков работал в Минпросвещения, а также подрабатывал в качестве репетитора. Его объявления встречаются на многих профильных сайтах. О себе Ишков сообщает, что окончил с отличием Самарский государственный педагогический университет, затем учился в аспирантуре Института всеобщей истории РАН, рецензировал учебники по истории для школ и вузов.

«После распада Советского союза были переписаны школьные учебники и школьные программы, — отметил Ишков. — По мнению авторов этих программ, мы не один народ, а разные. Например, голодомор объявлялся в украинских учебниках целенаправленной политикой против украинского народа, политикой уничтожения с помощью голода только украинцев. Хотя от голода страдали все жители нашей страны».



Также предатели вроде Степана Бандеры и Ивана Мазепы в некоторых учебниках стали героями. Кроме того, после развала Советского Союза на Украине запретили русский язык, что ещё больше привело к разобщению людей.

Ишков и Полунчуков вспомнили майдан, где погибли многие, но «их имена никто не запомнил». Когда жители Луганска и Донецка выбрали сторону России на референдуме, их начали обстреливать со стороны Украины.

«В Луганске и Донецке все эти годы шла война. Никто из западных доброхотов не говорил об этом. Все эти восемь лет люди жили под страхом разрыва мин и бомб, они просто прятались в подвалах. В то время, как мир не признает ДНР и ЛНР, гибнут люди, а запад направляет оружие и финансирует преступников», — обьяснял Ишков. По его словам сейчас Россия пытается завершить «эту войну».

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР и «встала на защиту тех, кто не существовал для остального мира».

— А причем здесь НАТО? — спросила София.

— НАТО целенаправленно расширяет зону своего влияния, несмотря на все заявления которые были сделаны еще в 91-м году США в Москве. Пять волн расширения НАТО привели альянс к границам нашего государства, — сказал Ишков.



— Если бы такой сценарий произошел с Украиной, это могло бы означать, что школьники, которые нас сейчас смотрят, возможно через 2–3 года пошли бы воевать и отражать нападения на нашу страну, — добавил Полунчуков.

Следующий блок урока был посвящён распознаванию фейков. Школьникам посоветовали критически мыслить и читать официальные государственные СМИ. Полунчуков прокомментировал одно из распространённых в соцсетях видео, где ракета попадает в многоэтажку в Киеве.

«Ракета тёмного цвета, её инверсионный свет — белый, характерный для выстрела ракет вооруженных сил Украины, также если ракета была российской, то её обломки, уже показали бы все телевизионные каналы. Но этого не произошло», — отметил он.

По данным «Фонтанки», проведение урока об спецоперации в школах Петербурга носило рекомендательный характер, так что информации сколько детей в городе их увидели нет.

В комитете по образованию отметили, что уроки и классные часы на тему Украины нужны, чтобы школьники могли «найти ответы на свои вопросы». А в условиях «беспрецедентной информационной интервенции фейков» сделать это самостоятельно в столь юном возрасте сложно.

