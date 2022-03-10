«Ленфильм» приступил к съемкам картины о блокадном футболе

Киностудия «Ленфильм» 10 марта приступила к съемкам фильма «Блокадный футбол». Картина будет документально-игровой, ее снимает ученик Игоря Масленникова — Вагенак Балаян.
«31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч между командой Н-ского завода, собранной из оставшихся в городе игроков ленинградских клубов «Зенит» и «Спартак», и командой «Динамо», — рассказывает автор сценария Алексей Дунаевский. — Спортсмены были истощены длительной осадой, в перерыве они даже отказывались садиться, опасаясь, что не смогут подняться. Матч закончился победой «Динамо» со счетом 6:0, игроки уходили с поля обнявшись, помогая друг другу».
Съемки первого дня проходили на территории «Ленфильма», в будущем планируется проводить их на улицах города, в комитете по физической культуре и спорту, в Музее электрического транспорта и, конечно, на футбольном поле.