Интерпол не будет исключать Россию из организации. Об этом говорится в заявлении Международной организации уголовной полиции от 10 марта.
Порядок рассмотрения запросов при этом изменится. НЦБ Москвы больше не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены организации, а должно направлять все рассылки в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.
В случае одобрения и правомерности, запрос распространят среди стран-участниц, пишет ТАСС.
«Организация должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации», — отмечается в сообщении.
«Мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации», — говорится в заявлении.
С просьбой о приостановке членства России в Интерполе ранее обратилась Украина при поддержке Великобритании.