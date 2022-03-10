Интерпол не будет исключать Россию из организации. Об этом говорится в заявлении Международной организации уголовной полиции от 10 марта.

Порядок рассмотрения запросов при этом изменится. НЦБ Москвы больше не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены организации, а должно направлять все рассылки в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.



В случае одобрения и правомерности, запрос распространят среди стран-участниц, пишет ТАСС.

«Организация должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации», — отмечается в сообщении.