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Интерпол не будет исключать Россию из организации

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Интерпол не будет исключать Россию из организации. Об этом говорится в заявлении Международной организации уголовной полиции от 10 марта.

Порядок рассмотрения запросов при этом изменится. НЦБ Москвы больше не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены организации, а должно направлять все рассылки в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.

В случае одобрения и правомерности, запрос распространят среди стран-участниц, пишет ТАСС.

«Организация должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации», — отмечается в сообщении.

«Мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации», — говорится в заявлении.

С просьбой о приостановке членства России в Интерполе ранее обратилась Украина при поддержке Великобритании.

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Комментарии (6)

Mafioza
Не исключили,а заморочек прибавили.Наши в ответку теперь тоже вряд ли будут сильно торопится с розыском.
sektor7
Это правильно.
Чичваркина верните-ка на родину,
220379
Пока..Пока.. не выдворят олигархов с европейских вилл..
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