Правительство РФ запретило экспорт легковых автомобилей и самолетов

Экспорт ранее ввезенных из-за рубежа легковых машин и других моторных транспортных средств, включая автофургоны и гоночные автомобили, будет запрещен до конца года. Соответствующее постановление 10 марта опубликовано на сайте кабмина.



Под запрет также попали пассажирские и грузовые суда, яхты, самолеты и беспилотники. Можно вывозить моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более.

Ранее стало известно, что экспорт зерновых культур и сахара из России остановлен до конца лета.