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Правительство РФ запретило экспорт легковых автомобилей и самолетов

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Экспорт ранее ввезенных из-за рубежа легковых машин и других моторных транспортных средств, включая автофургоны и гоночные автомобили, будет запрещен до конца года. Соответствующее постановление 10 марта опубликовано на сайте кабмина.

Под запрет также попали пассажирские и грузовые суда, яхты, самолеты и беспилотники. Можно вывозить моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более.

Ранее стало известно, что экспорт зерновых культур и сахара из России остановлен до конца лета.

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Комментарии (19)

perrkele_sattana
Запретить экспорт микропроцессоров в страны НАТО! (ну и что, что мы только резисторы можем сделать, по ГОСТ 1968 - запретить никто не мешает)
Денеб
Ударим экологически чистой лошадкой по грязному автотранспорту! Плюс лошадка ещё генерирует навоз, на котором можно выращивать овощи......Запад умрёт от зависти!
BobCat2
А вот почему нельзя теперь деревянные бочки и бочонки из страны вывозить? Вот все понимаю, но бочки то почему?? Уж бочек то деревянных мы наделать можем тьму.
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