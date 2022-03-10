Reuters: ИГ* подтвердило гибель своего главаря

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом 10 марта сообщает Reuters.



По данным издания, новым лидером боевики объявили Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши.



О гибели Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в начале февраля заявил президент США Джо Байден. По его словам, террорист был ликвидирован в ходе операции американских вооруженных сил на северо-западе Сирии.



Предыдущий главарь ИГ, Абу Бакр аль-Багдади, был ликвидирован в Сирии в 2019 году.

