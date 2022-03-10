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Reuters: ИГ* подтвердило гибель своего главаря

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Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом 10 марта сообщает Reuters.

По данным издания, новым лидером боевики объявили Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши.

О гибели Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в начале февраля заявил президент США Джо Байден. По его словам, террорист был ликвидирован в ходе операции американских вооруженных сил на северо-западе Сирии.

Предыдущий главарь ИГ, Абу Бакр аль-Багдади, был ликвидирован в Сирии в 2019 году.

*Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.

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Комментарии (6)

5-я колонна
То же самое ждёт «шайку наркоманов и неонацистов, которая в Киеве взяла в заложники украинский народ».
lamer
Один ихний главарь местной секты борцунов, отравленный пиперазином и бутиратом, в тиши и забытье чалится.
07A
Тоже в последнее время много кричал, что охладел к США!
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