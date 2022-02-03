Байден заявил о ликвидации главаря «Исламского государства»*

Президент США Джо Байден сообщил, что американские военные в результате проведения контртеррористической операции на северо-западе Сирии уничтожили главаря «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, распространенном 3 февраля.



«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным», — говорится, в частности, в заявлении.

