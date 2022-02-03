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Байден заявил о ликвидации главаря «Исламского государства»*

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Президент США Джо Байден сообщил, что американские военные в результате проведения контртеррористической операции на северо-западе Сирии уничтожили главаря «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, распространенном 3 февраля.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным», — говорится, в частности, в заявлении.

При этом отмечается, что в результате спецоперации ни один из американских военных не пострадал.

Предыдущий главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в Сирии в 2019 году.

*Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.

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Комментарии (6)

orlovandrei1986
Браво!
Кто-то должен наносить ответный удар, а не стирать им портянки, как делают те, кто принимает у себя запрещённые организации...
Pilat
Да ладно...Обама мёртв?????????!!!!!!
Не верю!
Денеб
Эх..... Аника-воин......
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