Сбербанк рассказал, как пользоваться деньгами на картах Visa и Mastercard за границей

Сбербанк опубликовал инструкцию, как пользоваться средствами на выпущенных им картах Visa и Mastercard, которые больше не работают за границей. Россиянам советуют переводить деньги знакомым и открывать банковские счета в стране пребывания. Если не вариант — использовать системы денежных переводов и карту «Мир».
Если человек живет не в России, но получает зарплату или пенсию на карту Сбербанка, при этом он — налоговый резидент РФ или не является резидентом одной из недружественных стран, он может вывести средства двумя способами. Первый — перевести деньги на счёт любого своего знакомого, открытый в стране пребывания. «Так, ваш знакомый сможет снять наличные и передать их вам либо перевести на вашу карту, выпущенную в стране пребывания», — объясняют в кредитной организации. Второй способ — перевести деньги на свой счёт в иностранном банке в стране пребывания.
Если открыть счет или карту не получается, в Сбере предлагают пользоваться алгоритмом для получения наличных за границей с 10 марта. Он гласит, что получить деньги можно с помощью систем денежных переводов, перевода по номеру телефона, перевода на карту «Мир», если она работает в стране пребывания. Карты платежной системы можно выпустить онлайн, их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии.
Еще один способ получения наличных, который называет банк: «Попросить близких сделать перевод через Сбербанк Онлайн на счёт в иностранном банке, принадлежащий третьему лицу, которое находится рядом с вами, но не более $5 тыс. в месяц».
С 10 марта Visa и Mastercard перестали работать в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри страны, но станут недоступны для оплаты за границей и в иностранных интернет-магазинах, а также не смогут работать через сервисы Apple Pay и Google Pay. «Фонтанка» рассказывала, как можно обойти ограничения.