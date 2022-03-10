Сбербанк рассказал, как пользоваться деньгами на картах Visa и Mastercard за границей

Сбербанк опубликовал инструкцию, как пользоваться средствами на выпущенных им картах Visa и Mastercard, которые больше не работают за границей. Россиянам советуют переводить деньги знакомым и открывать банковские счета в стране пребывания. Если не вариант — использовать системы денежных переводов и карту «Мир».



Если человек живет не в России, но получает зарплату или пенсию на карту Сбербанка, при этом он — налоговый резидент РФ или не является резидентом одной из недружественных стран, он может вывести средства двумя способами. Первый — перевести деньги на счёт любого своего знакомого, открытый в стране пребывания. «Так, ваш знакомый сможет снять наличные и передать их вам либо перевести на вашу карту, выпущенную в стране пребывания», — объясняют в кредитной организации. Второй способ — перевести деньги на свой счёт в иностранном банке в стране пребывания.

