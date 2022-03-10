«Эко Лэнд» вывез гору мусора с перегрузочной площадки на границе Петербурга и Ленобласти

Один из подрядчиков петербургского регионального оператора по обращению с отходами вывез гору отходов, которая ранее скопилась в Муринском поселении. На это понадобилось 5 дней.



О том, что территория очищена, 10 марта рассказывают и показывают 47news. Речь идет о 700 тоннах отходов, которые скопились на перегрузочной площадке в районе Челябинской улицы. Мусор увезли на «Полигон ТБО» в деревне Лепсари и площадку компании «Авто-Беркут» в лужском поселке Мшинская.



Издание подробно рассказывало о том, как несколько гор отходов скопились на границе Красногвардейского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. За часть из них ответственность нес один из подрядчиков Невского экологического оператора «Эко Лэнд». К находящемуся рядом отвалу грунта он отношения не имеет.

