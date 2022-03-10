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«Эко Лэнд» вывез гору мусора с перегрузочной площадки на границе Петербурга и Ленобласти

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Один из подрядчиков петербургского регионального оператора по обращению с отходами вывез гору отходов, которая ранее скопилась в Муринском поселении. На это понадобилось 5 дней.

О том, что территория очищена, 10 марта рассказывают и показывают 47news. Речь идет о 700 тоннах отходов, которые скопились на перегрузочной площадке в районе Челябинской улицы. Мусор увезли на «Полигон ТБО» в деревне Лепсари и площадку компании «Авто-Беркут» в лужском поселке Мшинская.

Издание подробно рассказывало о том, как несколько гор отходов скопились на границе Красногвардейского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. За часть из них ответственность нес один из подрядчиков Невского экологического оператора «Эко Лэнд». К находящемуся рядом отвалу грунта он отношения не имеет.

В Петербурге с 1 января 2022 года запущена мусорная реформа, вывозом отходов занимается региональный оператор — НЭО, совместное предприятие города, Ленобласти, «Интер РАО» и ВТБ. Он распределил контракты между четырьмя перевозчиками по контрактам, при этом к торгам оказался не допущен традиционный перевозчик северных районов — «Автопарк № 6 Спецтранс», который изначально считался дружественной НЭО компанией. Он безуспешно оспаривал итоги аукционов в ФАС — так же, как до этого дочерняя компания областного регоператора УК ООЛО пыталась торпедировать сам конкурс на выбор оператора для Петербурга.

Горожане с начала года жаловались на массовые срывы в части вывоза мусора, самыми проблемными стали северные районы и правый берег Невского, где работает новый подрядчик «Эко Лэнд» и где изначально просматривалась как раз зона шестого «Спецтранса».

Смольный и регоператор признали ошибки в планировании, однако неоднократно рассказывали и о том, что прежние перевозчики, у которых закончились договоры с управляющими организациями, заранее перестали вывозить отходы, а свои контейнеры в новом году забирают без предупреждения. Заваленные мусором баки стали темой многочисленных публикаций в СМИ, которые ранее связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина, а также громкого клипа Сергея Шнурова.

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Комментарии (1)

Denis_5e4cccd08a04e
Челябинская область, Мурино. Я чего-то не понимаю.
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