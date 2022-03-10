Петербургский ниндзя. Побег с «Кедром» из отдела полиции в Таганроге попал на видео

Камера запечатлела исход 38-летнего жителя Петербурга из отдела полиции в Таганроге. Выбирая окно, а не дверь, мужчина не полагался на авось.
Видеозапись опубликована в Сети 10 марта. На кадрах газон у третьего отдела полиции, куда приземляется беглец. Манёвр он осуществил так, что можно заподозрить предварительную подготовку или как минимум разведку местности.
Прыжок пришёлся точно на ёлку. Соскользнув вниз, мужчина скрылся.
В МВД сообщали, что перед побегом житель Петербурга напал на полицейского и отобрал малогабаритный автомат «Кедр» с патронами. Беглеца поймали через несколько часов на окраине Таганрога, оружия при нём не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии над представителем власти.