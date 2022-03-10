FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургский ниндзя. Побег с «Кедром» из отдела полиции в Таганроге попал на видео

5
Печать

Камера запечатлела исход 38-летнего жителя Петербурга из отдела полиции в Таганроге. Выбирая окно, а не дверь, мужчина не полагался на авось.

Видеозапись опубликована в Сети 10 марта. На кадрах газон у третьего отдела полиции, куда приземляется беглец. Манёвр он осуществил так, что можно заподозрить предварительную подготовку или как минимум разведку местности.

Прыжок пришёлся точно на ёлку. Соскользнув вниз, мужчина скрылся.

В МВД сообщали, что перед побегом житель Петербурга напал на полицейского и отобрал малогабаритный автомат «Кедр» с патронами. Беглеца поймали через несколько часов на окраине Таганрога, оружия при нём не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии над представителем власти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

VKuser117517
а чего это у нас за силовики, у которых так просто отобрать автомат можно??? вот это пожалуй самый главный вопрос, за что они деньги получают, раз даже себя защитить не могут???
AndrewBarsik
Риск в ходит в профессию "силовиков". Ничего трагического в произошедшем не усматриваю. А вот если представитель власти, кормящийся из рук налогоплательщиков, применяет насилие к гражданину, то это возмутительно, должно освещаться всеми СМИ в деталях и караться максимально сурово, вплоть до пожизненного.
07A
Начал с Гостинки, закончил на елке-палке!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний