В Таганроге ищут автомат, который драчливый петербуржец отобрал у полиции

Пока 38-летний житель Петербурга объясняется со следователями по делу о нападении на полицейского, коллеги правоохранителя ищут похищенный пистолет-пулемёт. Служебного оружия у беглеца из отдела при себе не оказалось.



Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, 9 марта полицейские заметили разыскиваемого на окраине Таганрога и опознали по ориентировке. Малогабаритного автомата «Кедр» у него не было.



«Выясняется местонахождение похищенного оружия», – уточняют в ведомстве.



Безработный житель Петербурга утром исчез из третьего отдела полиции, куда был доставлен за хулиганство. Как писали СМИ, он несколько раз ударил сотрудника, отобрал у него оружие с патронами и выскочил через окно.

