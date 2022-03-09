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В Таганроге ищут автомат, который драчливый петербуржец отобрал у полиции

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Пока 38-летний житель Петербурга объясняется со следователями по делу о нападении на полицейского, коллеги правоохранителя ищут похищенный пистолет-пулемёт. Служебного оружия у беглеца из отдела при себе не оказалось.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, 9 марта полицейские заметили разыскиваемого на окраине Таганрога и опознали по ориентировке. Малогабаритного автомата «Кедр» у него не было.

«Выясняется местонахождение похищенного оружия», – уточняют в ведомстве.

Безработный житель Петербурга утром исчез из третьего отдела полиции, куда был доставлен за хулиганство. Как писали СМИ, он несколько раз ударил сотрудника, отобрал у него оружие с патронами и выскочил через окно.

Мужчину задержали через несколько часов и доставили в Следственный комитет, где его дожидалось дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 ст. 318 УК). Полицейскому была оказана медицинская помощь.

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