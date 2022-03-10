Росавиация опровергла заявления о прекращении поставок в Россию деталей из Китая

Заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, которые он сделал 10 марта на конференции по техобслуживанию самолётов, не соответствуют действительности. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.



Отмечается, что Кудинов не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра гражданских воздушных судов РФ, а также в его компетенцию не входят вопросы их регистрации. Кроме того, в Росавиации опровергают слова сотрудника о взаимоотношениях авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов.

