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Росавиация опровергла заявления о прекращении поставок в Россию деталей из Китая

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Заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, которые он сделал 10 марта на конференции по техобслуживанию самолётов, не соответствуют действительности. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Кудинов не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра гражданских воздушных судов РФ, а также в его компетенцию не входят вопросы их регистрации. Кроме того, в Росавиации опровергают слова сотрудника о взаимоотношениях авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов.

«В соответствии с должностными обязанностями В. Кудинов не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта», — резюмируют в Росавиации.

Как писала «Фонтанка», Кудинов заявил, что Китай якобы отказал российским перевозчикам в поставке запчастей для самолётов. Также он говорил, что ситуация с российскими самолётами на ценах авиабилетов не отразится, авиакомпании РФ планируют вернуть часть самолетов лизингодателям, а в госреестр гражданских воздушных судов перевели 180 самолетов.

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Комментарии (34)

vfhbr
Столько обо всем наврано, что трудно кому-то верить.
Игoрь
Вот вроде совсем недавно с приятелем колхозили опелевский диск сцепления, переклепав стершиеся накладки с похожего диска от Волги.
Скоро вернемся в те легендарные времена. Клетчатые сумки тоже не за горами.
266098315
Когда уже сами то начнём запчасти делать!
Только сплошная болтовня об импортозамещении.
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