Росавиация опровергла заявления о прекращении поставок в Россию деталей из Китая

Заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, которые он сделал 10 марта на конференции по техобслуживанию самолётов, не соответствуют действительности. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.
Отмечается, что Кудинов не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра гражданских воздушных судов РФ, а также в его компетенцию не входят вопросы их регистрации. Кроме того, в Росавиации опровергают слова сотрудника о взаимоотношениях авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов.
«В соответствии с должностными обязанностями В. Кудинов не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта», — резюмируют в Росавиации.
Как писала «Фонтанка», Кудинов заявил, что Китай якобы отказал российским перевозчикам в поставке запчастей для самолётов. Также он говорил, что ситуация с российскими самолётами на ценах авиабилетов не отразится, авиакомпании РФ планируют вернуть часть самолетов лизингодателям, а в госреестр гражданских воздушных судов перевели 180 самолетов.