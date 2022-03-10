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«Травма незначительная». Власти рассказали о поножовщине в школе на Бабушкина

В администрации Невского района Петербурга рассказали подробности конфликта в школе №17 на улице Бабушкина, который старшеклассницы решали с помощью ножа.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, 10 марта две девочки поссорились на перемене, одна из них воспользовалась кухонным ножом. Удар пришёлся в руку, травма, по информации администрации, незначительная.

«Директором школы была вызвана скорая помощь. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация по травме не понадобилась», — рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства случившегося выясняют полиция и Следственный комитет. «Фонтанка» писала, что скорую в школу вызвали около двух часов дня. Обе участницы — 17-летние ученицы коррекционного класса. По предварительным данным, та, что принесла на уроки нож, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, скорая увезла её в психиатрическую больницу.

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Комментарии (1)

Mafioza
В школу пришла с кухонным ножом?. действительно, больная, да к тому же-буйная.
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